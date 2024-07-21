Не вибір, а стиль життя: які кольори для своєї вітальні обрали Барак і Мішель Обами

Вічну привабливість нейтральних відтінків не потрібно довго пояснювати, особливо коли її схвалює колишній американський президент. Вітальня Барака та Мішель Обамів є ще одним доказом того, що ці тони будуть завжди в тренді.

У своїй нейтральній вітальні Мішель і Барак Обами поєднують стіну теплого кремового кольору з акцентним стільцем подібного відтінку та бежевими шторами, що оточують їхні нефарбовані дерев'яні жалюзі. Дизайнери не залишили інтер'єр повністю нейтральним, а доповнили його яскравими деталями.

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Затишна вітальня Барак і Мішель Обамів

Бежеві та молочні тони у вітальні "врівноважили" червоно-синім килимом зі складним візерунком і, що важливо, яскравими аксесуарами, враховуючи квіти та яскраво-блакитну свічку.

Мішель Обама у вітальні / Фото з інстаграму колишньої Першої леді США

Дизайнери називають вітальню Обамів "майстер-класом із декорування нейтральними кольорами".

Нейтральна естетика в інтер'єрах – це не нова тенденція. Сіро-коричневий, кремовий, бежевий, сірий і чорний сприймають як базу для багатьох дизайнерських інтер'єрів. Попит на створення теплого й затишного простору зріс, і цей образ вважається скоріше стилем життя, а не просто вибором дизайну,

– коментує лондонська дизайнерка Саманта Вілсон.

Використання натуральних тканин, деревини та землистих відтінків створює відчуття стриманої розкоші.

"Такого вигляду можна легко досягти, доповнюючи інтер'єр плетеними кошиками та кашпо (особливо плетеними кашпо з оливковими деревами) або додаючи натуральний текстиль, як-от лляні подушки, пледи, скатертини та, звичайно, джутові та плетені килими", – підказують дизайнери.

Вітальня, подібна до тієї, що ми бачимо в будинку Обамів / Фото Albion Nord

Ще одна деталь, яка важлива у вітальні, – це відсутність безладу. Кімната Обамів здається гостинною та живою, і водночас всі наявні аксесуари не створюють візуального хаосу.