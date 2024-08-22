Він ідеальний: який акцентний колір для своєї вітальні обрала Дженніфер Лопес

Дім Дженніфер Лопес вже давно є джерелом натхнення навіть для провідних дизайнерів. Інтер'єр зіркової співачки та акторки затишний і водночас розкішний, чи то пак витончений.

Для своєї вітальні знаменитість обрала особливий акцентний колір. Експерти називають його ідеальним варіантом на випадок, якщо треба додати інтер'єру "невимушеної розкоші".

Зверніть увагу Недарма це класика: який диван для своєї вітальні обрала Синтія Ніксон

Вітальня Дженніфер Лопес

Свою вітальню відома співачка та акторка показала на інстаграм-сторінці. Дженніфер Лопес опублікувала фото, на якому красується у вишуканому платті. Позаду чудово видно інтер'єр кімнати з кремовими та зеленими меблями на тлі білих стін і бежевих килимів.

Та увагу привертає невеликий куточок на останньому плані, "оповитий золотом". Саме цей колір дизайнери назвали ідеальним у вітальні зірки. Акцентна стіна, пофарбована в теплий золотистий відтінок, створює відчуття аристократичності. А в поєднанні з вінтажними меблями це, безперечно, найрозкішніше місце у вітальні.

Золотий завжди буде популярним акцентним кольором для різноманітних стилів дизайну інтер'єру, і недавня тенденція золотих декорів у стилі 70-х доводить, наскільки він універсальний,

– зазначили експерти.

Вибір акцентного кольору – чудовий спосіб виокремити певний куточок у вашій кімнаті та внести нотку контрасту. Експертка з кольорів Дженніфер Еберт підказує, що такий акцент ще й візуально збільшує простір.

І хоч у вітальні Дженніфер Лопес золотий відтінок вносять через фарбу, його можна додати за допомогою латунних меблів чи декору.