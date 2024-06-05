Яку палітру кольорів для своєї вітальні обрала Кім Кардашян: це ідеальне поєднання

Будинок Кім Кардашьян є, мабуть, найкращим прикладом популярної тенденції "тиха розкіш". Інтер'єр – елегантний, але водночас стриманий, з витонченою обробкою та нейтральною колірною палітрою.

Нещодавно зіркова телеведуча та модель поділилася фото зі своєї просторої вітальні. Дизайнери почали жваво обговорювати, чи доречні кольори обрала Кардашян для свого інтер'єру.

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Стильна вітальня в нейтральних відтінках

Насправді дизайнери були вражені тим, що у вітальні зірки переважає сірий. Це відтінок, який був дуже популярний близько 10 років тому, але потім його назвали антитрендом. Останнім часом експерти спостерігають повернення його гарної репутації, особливо в доречному поєднанні та стилі.

Дизайнери кажуть, що вітальня Кім Кардашян – чудовий приклад того, як правильно використовувати сірий. За їхніми словами, він має "сучасний та витончений вигляд у цьому просторі завдяки текстурним деталям і сучасним формам".

Телезірка зі своєю сім'єю / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Інтер'єр Кім Кардашьян доводить, що сірий все ще сильно впливає на інтер'єри. Замість того, щоб пофарбувати стіну в сірий колір, краще використати тонку сіру плитку, як це зробила Кардашьян. Це відповідає сучасним тенденціям,

– вважає одна з експерток.

Вигнуті білі дивани у вітальні створюють чудовий контраст із сірим, що додає візуального інтересу. Привертає увагу також і плетений кошик для зберігання речей, що наче символізує затишок.