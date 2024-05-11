Який диван у вітальню обрала Ніколь Кідман: це справжній тренд 2024 року

Диван часто є акцентом у вітальні, тому його обирають виразного яскравого чи темного кольору. Для своєї гостьової кімнати Ніколь Кідман обрала зовсім інший, спокійніший відтінок. Дизайнери кажуть, що це цьогорічний тренд.

Вітальня акторки зроблена в затишній бежево-білій колірній гамі за тенденцією "тиха розкіш". Зокрема, диван вона обрала світлого бежевого відтінку.

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Диван Ніколь Кідман чудового трендового відтінку

Вітальня акторки дуже добре освітлена завдяки великим вікнам та білим стінам. У кімнаті є глянсовий золотистий торшер із білим матовим абажуром, що додає гламуру, а на дивані видніється оксамитова світло-сіра подушка з цікавим узором.

Дизайнери кажуть, що світло-бежевий відтінок дивана не просто гарний, – це одна з найбільших тенденцій дизайну інтер'єру 2024 року.

Протягом останніх кількох років ми спостерігали відхід від холодних нейтральних кольорів, таких як сірий і світло-блакитний, до більш теплих, як-от коричневий і бежевий. Бежевий – улюбленець публіки, оскільки він ідеально поєднується з білим. Це також один із характерних кольорів тенденції тихої розкоші,

– пояснила експертка з кольорів Дженніфер Еберт.

Ніколь Кідман на своєму дивані у вітальні / Фото з інстаграму акторки

Еберт додає, що бежевий диван у вітальні акторки чудово контрастує з білими стінами, створюючи затишну та гостинну атмосферу. Бежевий – це загалом чудовий колір для дивана, оскільки він світлий і нейтральний, але на ньому не видно бруду та плям так, як на білому.

Дизайнери переконують, що колірну схему Кідман легко відтворити. Треба просто створити біле тло та поставити меблі різних бежевих відтінків так, щоб був плавний перехід від світлішого до темнішого чи навпаки.