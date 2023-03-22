Мінімалістичні ідеї для вітальні: три вишукані, але стримані інтер'єри

Ідея мінімалізму поглягає в тому, що "менше – означає краще". Цей стиль у дизайні інтер'єру використовують дуже часто, особливо у вітальнях.

Сам мінімалізм ґрунтується на принципі позбавлення будинку від безладу. Йдеться про використання сили "чистого" простору, який обмежений лише кількома ключовими елементами та значущими предметами. Розповідаємо про три ідеї дизайну для вітальні з мінімалістичною естетикою.

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Обирайте теплу й нейтральну палітру кольорів

Білий колір – найпопулярніший у дизайнах вітальні, але він робить простір холодним. Обирайте краще теплі нейтральні кольори, наприклад кам'яні тони, бежеві та кремові. Це забезпечить відчуття комфорту та затишку в кімнаті, що важливо, коли мовиться саме про вітальню.

У цьому інтер'єрі світлі стіни створюють стриману, але текстуровану основу, тоді як скульптурні меблі зі звивистими формами займають центральне місце. Серед них – пишний диван, що оббитий м'якою тканиною.

Вітальня в теплих відтінках / Фото Claudia Bryant

Додавайте темні акценти

Мінімалізм – це не лише про світлі відтінки. Вам не потрібно обмежуватися білою палітрою. Вітальня з елементами чорного, вугільно-сірого та коричневого справляє чудове враження та додає глибини простору.

У цій чорно-білій вітальні є темно-сірі шпалери, вражаючі чорні стільці та чорний журнальний столик. Вони додають драматизму, але поєднані з рівною кількістю білого, щоб зберегти свіжість.

Темні відтінки розставляють акценти / Фото Romo Group

Обирайте вбудовані стелажі

У мінімалістичному стилі вітальні створюють відчуття простору. Вибір вбудованих стелажів замість окремих меблів – чудовий спосіб зберегти більше вільного місця.

Під час оформлення полиць спробуйте уникати великої кількості деталей і натомість зосередьтеся на потрібних предметах.

Вбудовані стелажі заощаджують місце / Фото House of Jade Interiors