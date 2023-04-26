Сучасний шедевр: погляньте на будинок, що зовсім не схожий на всі інші

У Вашингтоні на ринку нерухомості з'явився витвір мистецтва, що не схожий на інші будинки. Над ним працював архітектор Девід Джеймсон, який займається цією справою протягом 30 років.

Площа будинку становить близько 1 134 квадратних метрів. Вперше він з'явився на ринку у 2020 році за 12,95 мільйона доларів. Зараз його продають за 9,9 мільйона доларів.

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Сучасний шедевр в окрузі Колумбія

Агент з лістингу Кріс Лірі називає це сучасним шедевром. Він розповів, що це унікальний проєкт архітектора Девіда Джеймсона.

"Він будує будинки на замовлення для кінцевого споживача протягом 30 років. Це перший будинок Джеймсона для продажу, а не для конкретного клієнта. Це свого роду його дитина, його шедевр після всіх тих років", – каже Лірі.

Сучасний шедевр / Фото Bright MLS

Агент з лістингу зізнається, що був вражений, коли побачив будинок. Він каже, що їхня компанія продає близько 60 або 70 будинків на рік, але це його улюблена нерухомість. "Це щось більше, ніж ваш типовий будинок у Вашингтоні, округ Колумбія".

Музейна якість з драмою всюди у величезних масштабах. Але водночас ви почуваєтеся дуже комфортно, спокійно та безтурботно, коли перебуваєте всередині. Це і було метою архітектора,

– додав Кріс Лірі.

Світлий інтер'єр з природними відтінками / Фото Bright MLS

Зовні будинок з шістьма спальнями обшитий бронзовими панелями, оздоблений англійською глиняною плиткою. Вікна та двері виготовлені з червоного дерева. Всередині – високі стелі, сучасні та зручні інтер'єри та скляні стіни.

У будинку є три поверхи. Більшість спалень розміщені на другому рівні. Третій рівень – додаткова спальня, кімната відпочинку, кабінет, кухня.

Окрім основного житла, поруч є будиночок-куб із гравійованого скла. Він слугує місцем для відпочинку біля басейну.