"Квартира фантазій": як виглядає житло, над яким 33 роки працював художник

Квартира на Сільвердейл-роуд є справжнім витвором мистецтва ар брют, тобто результат праці непрофесійного художника. Чоловік на ім'я Рон Гіттінс працював над інтер'єром 33 роки.

Унікальну квартиру знайшли в містечку Біркенгед в Англії вже після смерті митця у 2019 році. Химерне житло внесли до національного охоронного списку Британії.

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Художник перетворив квартиру на витвір мистецтва

Дивовижний світ Рона відкрили його родичі, коли знайшли житло митця. Якщо подивитися на фото інтер'єру, то складається враження, ніби там не залишилося жодного чистого куточка.

Його творчість натхненна стародавніми Грецією та Єгиптом. Прикладами є каміни у формі лева та мінотавра, єгипетські та грецькі фрески, розписані від підлоги до стелі, та римський вівтар на кухні.

Мистецькі інтер'єри / Фото Historic England

У 2022 році житло виставили на аукціон, і, завдяки цьому, утворилась кампанія за збереження "квартири фантазій".

"Творіння Рона надихнули місцевих жителів зібрати кошти та купити цю будівлю й зберегти його спадок. Це демонструє цінність цього чудового проєкту та те, чому він заслужив своє місце в Списку національної спадщини Англії", – розповіла редакторка "Історичної Англії".

Каміни у формі лева та мінотавра / Фото Historic England

Племінниця художника дуже зраділа цьому і вважає, що його "творчість надихне майбутні покоління".