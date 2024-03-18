Будинок-невидимка: який вигляд має ідеальне житло самітника, що оточує лише природа

Для тих, хто мріє жити усамітнено, у Каліфорнії продають максимально прихований будинок. Навіть дах цього помешкання замаскований під навколишню природу.

Цей будинок-невидимка вартістю 1,5 мільйона доларів розташований у Джошуа-Трі, штат Каліфорнія. Він спроєктований таким чином, щоб зовсім не помітний з дороги. Окрім того, житло нагадує будиночок на дереві.

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Ідеальне місце для усамітненого життя

Завдяки унікальному плануванню неймовірною природою довкола можна милуватися навіть зсередини будинку. З панорамних вікон видно ліс та гори, тому виникає відчуття, наче межі між людиною у помешканні на навколишнім середовищем немає. Це одна з головних особливостей цього житла.

Інтер'єр кухні / Фото Sotheby's International Realty

Житло в стилі будиночка на дереві має площу 150 квадратних метрів. Його завершили не так давно – у 2009 році. У будинку дві спальні, одна з яких має ванну кімнату в стилі спа, а також велика "кухня для гурманів" з барною стійкою та винним холодильником.

Відпочинкова зона надворі / Фото Sotheby's International Realty

"Цей будинок ідеально підходить для людей, які люблять пустелю, насолоджуються природою та водночас хочуть усамітнитися. Тут панує спокій, але до головного міста всього 3 кілометри", – каже агент з продажу.



Басейн просто неба, оточений природою / Фото Sotheby's International Realty

Надворі є велике патіо з вогнищем та басейн з імітацією водоспаду. Будинок продають з додатковою ділянкою, окремою сауною та гаражем на два авто.