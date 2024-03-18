Этот дом-невидимка стоимостью 1,5 миллиона долларов расположен в Джошуа-Три, штат Калифорния. Он спроектирован таким образом, чтобы совсем не заметен с дороги. Кроме того, жилье напоминает домик на дереве.

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Идеальное место для уединенной жизни

Благодаря уникальной планировке невероятной природой вокруг можно любоваться даже изнутри дома. Из панорамных окон видно лес и горы, поэтому возникает впечатление, как будто границы между человеком в доме на окружающей средой нет. Это одна из главных особенностей этого жилья.

Интерьер кухни / Фото Sotheby's International Realty

Жилье в стиле домика на дереве имеет площадь 150 квадратных метров. Его завершили не так давно – в 2009 году. В доме две спальни, одна из которых имеет ванную комнату в стиле спа, а также большая "кухня для гурманов" с барной стойкой и винным холодильником.

Зона отдыха на улице / Фото Sotheby's International Realty

"Этот дом идеально подходит для людей, которые любят пустыню, наслаждаются природой и одновременно хотят уединиться. Здесь царит спокойствие, но до главного города всего 3 километра", – говорит агент по продажам.



Бассейн под открытым небом, окружен природой / Фото Sotheby's International Realty

Во дворе есть большое патио с костром и бассейн с имитацией водопада. Дом продают с дополнительным участком, отдельной сауной и гаражом на два авто.