Особливий відпочинок: як виглядає помешкання у колишній водонапірній башті

Помешкання на висоті – це завжди особливі краєвиди, за насолоду якими варто трішки переплатити. Втім, аби опинитися "на висоті", не обов'язково розглядати житло лише у звичних багатоквартирних будинках.

У Великій Британії вигадали цікаве переобладнання колишніх водонапірних башт. Наприклад, поблизу Саффолка одну з таких башт перетворили на затишне помешкання, орендувати яке може кожен охочий.

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Цей оригінальний будинок вважається одним з найвищих у Великій Британії. Його проєктувала дитяча письменниця Малколм Мейсон, яка хотіла, аби будинок став відображенням казкових помешкань у її творах.

Нове життя старої башти / Фото Houseintheclouds.co.uk

Висота будинку складає близько 22 метрів. Аби насолодитися неймовірним краєвидом із затишної кімнати нагорі, потрібно подолати аж 67 сходинок.

Також тут є 5 спалень, три ванні кімнати, їдальня, вітальня та житлова зона нагорі. Цей дім виглядає ідеальним варіантом для невеликої компанії, яка хоче знайти затишний куточок для відпочинку та пошуку натхнення.

Затишне перетворення покинутої будівлі / Фото Houseintheclouds.co.uk