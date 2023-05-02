Розкішний особняк, де знімали хітовий фільм "Вовк з Волл-стріт", виставили на продаж

Будинок, що слугував місцем для зйомок хітової американської драми "Вовк з Волл-стріт", з'явився на ринку. Його хочуть продати за9,96 мільйона доларів.

Власність площею майже 1400 квадратних метрів вміщує шість спалень та сім ванних кімнат. Агент з нерухомості рекламує будинок як чудову, майже казкову заміську садибу з масивною вежею та крутим дахом, який "нагадує вам французький замок".

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Розкішний будинок у Мілл-Неку

В особняку також є приголомшлива кухня з мармуровою стільницею та трьома посудомийними машинами, а також дві їдальні. Крім того, в будинку облаштований дерев'яний кабінет з каміном і вбудованим телевізором, що стане ідеальним місцем для роботи та бізнес-зустрічей.

На трьох рівнях також є кілька кімнат для прийому гостей, тренажерний зал, спа та паровий душ.

Інтер'єр з історією / Фото VHT Studios

Надворі є передній дворик з фонтаном, прибудований великий гараж на чотири машини, сад для кухарів і вражаючий розважальний комплекс позаду. І це ще не все.

Поруч розміщений наземний басейн із морською водою з підігрівом та окремий спа-центр, кухня просто неба, бар, водоспад, що стікає каскадом зі скелястого схилу пагорба в ставок. Далі стоїть сарай на десять хлівів, кімната для сну та квартира керівника ферми.

Тут знімали низку фільмів

В особняку також бували зірки Голлівуду, зокрема Рассел Кроу під час зйомок фільму "Найгучніший голос" і актриса Люсі Лью у серіалі "Елементарно".

Тепер особняк, де в блокбастері 2013 року розповідалося про злет і падіння Джордана Белфорта з Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі та Джоною Гіллом, продається за 9,9 мільйона доларів.