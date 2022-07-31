Все включено: архітектори презентували нову концепцію житла для вимушених переселенців

Криза житла, яка гостро проявилася після повномасштабного вторгнення росії, змусила архітекторів шукати функціональні рішення для швидкого розселення українців. Частина – підтримала ідею розселення у тимчасові споруди, інша – почала проєктувати модульні будинки.

А проте всі ці варіанти нагадують мешканцям, що вони проживають у тимчасовому житлі, розповідають Юрій Кайгородцев, Ярослав Бабіч та Олександр Івахов. Тому, об'єднавшись, розробники вирішили створити справді комфортні будинки.

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Модульні будинки NUA: доступно та комфортно

Як пояснює Юрій Кайгородцев, модульні будинки NUA (new ambience of living) – це не просто альтернатива помешканням, які пропонують нині в цілому, це – житло найвищої дизайнерської якості та оздоблення за найнижчою ціною на ринку.

Який вигляд буде мати поселення / Фото Pragmatika

Автори ідеї створили кілька варіантів одно- та двоповерхових модулів із фальца та дерева. Кожен із них розрахований на одну чи кілька родин. Термін реалізації ста таких споруд становить від 2,5 до 3 місяців. Після завершення робіт там можуть проживати до 400 мешканців.

Розробники пропонують різні конфігурації модульних будинків / Фото Pragmatika

Ціна стандартного одноповерхового модуля становить 12 960 доларів (без ПДВ). Тобто "квадрат" у модулі площею 24 метрів квадратних коштуватиме 540 доларів.

Що буде міститися у будинках

Розробники пропонують один конструктор меблів, завдяки якому вдасться створити різні сценарії інтер’єрів залежно від діяльності чи вподобань майбутніх мешканців.

Інтер'єр модульних будинків / Фото Pragmatika

Кожен модульний будинок матиме:

екологічне оздоблення тонованою фанерою;

сантехніку у санвузлі;

пральну машину;

кухню з мийкою;

кондиціонер;

гарячу воду та опалення (двоконтурний котел).