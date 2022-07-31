Все включено: архітектори презентували нову концепцію житла для вимушених переселенців
Джерело:Pragmatika
Криза житла, яка гостро проявилася після повномасштабного вторгнення росії, змусила архітекторів шукати функціональні рішення для швидкого розселення українців. Частина – підтримала ідею розселення у тимчасові споруди, інша – почала проєктувати модульні будинки.
А проте всі ці варіанти нагадують мешканцям, що вони проживають у тимчасовому житлі, розповідають Юрій Кайгородцев, Ярослав Бабіч та Олександр Івахов. Тому, об'єднавшись, розробники вирішили створити справді комфортні будинки.
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Модульні будинки NUA: доступно та комфортно
Як пояснює Юрій Кайгородцев, модульні будинки NUA (new ambience of living) – це не просто альтернатива помешканням, які пропонують нині в цілому, це – житло найвищої дизайнерської якості та оздоблення за найнижчою ціною на ринку.
Який вигляд буде мати поселення / Фото Pragmatika
Автори ідеї створили кілька варіантів одно- та двоповерхових модулів із фальца та дерева. Кожен із них розрахований на одну чи кілька родин. Термін реалізації ста таких споруд становить від 2,5 до 3 місяців. Після завершення робіт там можуть проживати до 400 мешканців.
Розробники пропонують різні конфігурації модульних будинків / Фото Pragmatika
Ціна стандартного одноповерхового модуля становить 12 960 доларів (без ПДВ). Тобто "квадрат" у модулі площею 24 метрів квадратних коштуватиме 540 доларів.
Що буде міститися у будинках
Розробники пропонують один конструктор меблів, завдяки якому вдасться створити різні сценарії інтер’єрів залежно від діяльності чи вподобань майбутніх мешканців.
Інтер'єр модульних будинків / Фото Pragmatika
Кожен модульний будинок матиме:
- екологічне оздоблення тонованою фанерою;
- сантехніку у санвузлі;
- пральну машину;
- кухню з мийкою;
- кондиціонер;
- гарячу воду та опалення (двоконтурний котел).
Біля житлових будівель планують облаштувати зелені зони та простори для відпочинку. На фасадах обіцяють облаштувати вертикальне озеленення. За допомогою спеціальних модулів для вирощування різних культур охочі зможуть займатись садівництвом.
Для власників транспорту встановлять модулі для його підзарядки.
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