Як побороти житлову кризу у світі: на економічному форумі у Давосі запропонували рішення

Порожні офіси в мегаполісах можна перетворити на житлові приміщення. Це може побороти житлову кризу в багатьох перенаселених країнах світу.

Таку думку висловили експерти із нерухомості на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у середу, 18 січня. Вони наголосили, що це оптимальне рішення для збалансування цін та відтермінування екологічної кризи.

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Попит на комерційну нерухомість падає

Після спалаху пандемії COVID-19 попит на комерційну нерухомість суттєво просів. Співробітники компаній не охоче повертаються в офіси. Відповідно орендувати їх економічно не вигідно.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі запропонували компроміс – перетворити порожні комерційні приміщення у житлові будинки. На думку експертів, це допоможе подолати житлову кризу.

Офісні будівлі необхідно перетворити на житлові. З часом вони спорожніють і стануть більмом на оці. Цього не можна допустити,

– заявив під час панельної дискусії Говард Лутнік, голова правління та генеральний директор нью-йоркської інвестиційної компанії Cantor Fitzgerald.

Згідно з офіційними даними, більшість будівель все ще приносять дохід орендодавцям. Це пов'язано із дією раніше підписаних контрактів. Однак, коли їхній термін спливе, у таких містах, як Нью-Йорк, зросте кількість закинутих будівель, вважає генеральний директор глобальної консалтингової компанії JLL Inc. Крістіан Ульбріх.

Ми повинні перепрофілювати ці будівлі, інакше вони стануть порожніми, а згодом – їх знесуть,

– зазначив експерт.

Зараз керівники компаній намагаються переконати працівників повернутися в офіси. Однак значна частина менеджерів, які переїхали у передмістя, неохоче погоджується на цей заклик.

На думку учасників форуму, повернути життя у ці будівлі здатне їх перетворення на житлові об'єкти. Проте це можливо лише за фінансової підтримки державних органів влади. Так, Наталі Палладічефф, генеральна директорка канадської компанії з нерухомості Ivanhoé Cambridge наголошує, що більшу частину будівель можна переобладнати, інвестуючи у нові технології та стійкі матеріали. Вона підсумувала, що найкращими будівлями для планети є ті, які не потрібно будувати з нуля.