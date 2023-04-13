Колись тут підіймали економіку, а зараз лише руїни: моторошна штаб-квартира

У світі є чимало загублених у часі архітектурних пам'яток, приватних будинків, старих заводів чи важливих колись підприємств.

Одну з таких віднайшов дослідник та фотограм Джанін Пендлтон. Чоловік поділився унікальними світлинами та розповів про свою захопливу подорож у часі.

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Штаб-квартира, у якій пів століття ніхто не працює

Джанін Пендлтон подорожує світом у пошуках закинутих локацій вже 8 років. За цей час вдалось віднайти та зберегти у фотопам'яті чимало унікальних перлин, які назавжди покинуло людство.

Однією з таких виявилось галузеве приміщення колишньої штаб-квартири. Колись у гігантському комплексі дислокувався адміністративний штаб однієї з найбільших металургійних компаній Франції. Саме тут були зібрані найважливіші паперові записи металургійної промисловості країни: документи, угоди та фінансові звіти.



Старовинна друкарська машинка / Фото Boredpanda



Тут зберігали важливі документи / Фото Boredpanda

Зведена будівля була ще у 1890-х одразу з відомим на той час призначення. Тут не лише зберігали важливі папери, але й всіма можливими архітектурними методами демонстрували могутність металоконструкцій компанії.



Естетика старовинних коридорів / Фото Boredpanda

Французька сталеливарна промисловість зазнала краху у 1980-х, тоді ж втратили своє значення і офіси, які зараз забирає у свої тенета природа. Дослідив красу тамтешніх лабіринтів ззовні та всередині фотограф Джанін Пендлтон та поділився своїми унікальними роботами.



Старовинна велична будівля / Фото Boredpanda



Вітражний дах / Фото Boredpanda



Будівля, яку руйнує природа та час / Фото Boredpanda

Промислові руїни видались досліднику привабливими, а сама будівля дивовижно фотогенічна. Цікаво, що навіть ця могутня споруда не здатна встояти під тиском часу та природних умов.