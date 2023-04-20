Дуже вузький будинок: у Новому Орлеані продають цікаве житло за низькою ціною

Цей дім у Новому Орлеані зацікавлює з першого погляду. Він дуже вузький та крихітний, а вартість житла приємно вражає.

Витончений будинок востаннє знаходив власника у 2021 році. Зараз він доступний за 189,9 тисячі доларів.

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Ідеальний на літо

Це крихітний будиночок, що вміщує одне ліжко, одну ванну, маленьку вітальню і маленьку кухню. Його нещодавно відремонтували, зараз там немає жодної побутової техніки. Але рієлтор каже, що продавець буде готовий обговорити ціну.

Маленька й затишна спальня / Фото Realtor

Огляд житла не займе багато часу. Будинок має компактну площу – 22 метри квадратні на ділянці площею 38 квадратних метрів. Спальня в будиночку розміщена нагорі, а все інше – внизу.

Перший поверх / Фото Realtor

Ми називаємо будинок унікальною перлиною, тому що він маленький, а таких будинків небагато – особливо в Новому Орлеані. Мені подобається вигляд. Мені подобається колір. Він дуже яскравий і ідеальний для літа,

– говорить агент з лістингу Лорін Лансу.

Дім має вигляд маленької квартири-студії. Він буде ідеальним для однієї людини, але там може жити також і пара.

Невеличка ванна кімната / Фото Realtor