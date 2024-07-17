Початкова ставка дуже низька – всього 20 тисяч фунтів стерлінгів за бункер разом з автостоянкою. Агенти кажуть, що це унікальна нерухомість, що гарантує впевненість у майбутньому.

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Справжній бункер, що збудували на випадок ядерної війни

Цей ядерний бункер Королівського спостережного корпусу (ROC), інакше відомий як Королівський спостережний пост, був одним із багатьох, що побудували у 1950-х роках.

Бункер гарно зберігся, і його ще й відремонтували / Фото SDL Property Auctions

Бункер був призначений як захисне приміщення для трьох спостерігачів на випадок ядерної атаки. Вони повинні були слідкувати за вибухами та повідомляти про наслідки. Ті, хто перебували в бункерах, мали достатньо їжі та води на два тижні, а також стаціонарний телефон та радіозв'язок.

Там досі безпечно та сухо, тому нинішній власник відремонтував його та вирішив продати. Мисливці за будинками швидко помітили незвичайну нерухомість і припустили, що він може колись і знадобитися.

Він у чудовому стані, відремонтований, чистий, сухий та безпечний, а також має земельну ділянку з воротами для безпеки. Він навіть оснащений активною телефонною лінією, придатною для широкосмугового зв'язку,

– розповіли агенти.

Бункер вивели з експлуатації в 1990-х роках. На одному з фото видно оригінальний вхід – люк з драбиною, що спускається по вузькому бетонному тунелю. На іншій світлині можна побачити "житлову зону" – приміщення з невеликою дров'яною піччю, пару м'яких та пару дерев'яних стільців, стіл і тумбу.