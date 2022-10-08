Як дистанційно продати житло в Україні: поради власникам, які перебувають за кордоном

Сьогодні процедури купівлі-продажу житла в Україні ускладнені не тільки воєнним станом та пов'язаними із ним змінами, але й великою кількістю власників квартир та будинків, які виїхали за кордон.

Опитування свідчать, що частина біженців не планує повертатися до України. Частина із них закріпилася у сусідніх державах, інші – планують переїжджати ще далі, пише 24 канал. При цьому в Україні у них залишається нерухомість або земельна ділянка, яку вони намагаються реалізувати на ринку.

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Впродовж лютого – квітня 2022 року Мін'юст унеможливив проведення будь-яких операцій, пов'язаних з нерухомістю. В цей період Державний, реєстр нерухомого майна та демографічний реєстр, який дає можливість перевірити наявність зареєстрованих осіб у квартирі чи будинку, були закриті.

Після відкриття реєстрів ринок поступово адаптувався до нових вимог Уряду, особливо це торкнулося довіреностей на розпорядження нерухомістю на час воєнного стану в Україні. Власники нерухомості отримали можливість продавати житло, перебуваючи за межами країни. Проте проводити такі операції можуть лише нотаріуси, які входять до актуального Переліку. Крім того, як пише портал "Столична нерухомість" наразі діють жорсткі обмежувальні терміни на використання таких довіреностей.

Генеральна довіреність, видана власником на розпорядження нерухомістю:

строк дії 2 місяці, якщо довіреність оформлена в українському консульстві закордоном;

строк дії 1 місяць, якщо довіреність оформлена іноземним нотаріусом (потрібні переклад та апостиль).

Для громадян, які тривалий час перебувають за кордоном, Мін'юст передбачив можливість оформлення заяви-підтвердження дії генеральних довіреностей на розпорядження нерухомістю:

термін подовження довіреності 1 місяць, якщо така заява оформлена в консульстві України;

термін подовження довіреності 7 днів, якщо заява оформлена іноземним нотаріусом (потрібні переклад та апостиль).

Щодо засвідчення довіреностей в іноземних нотаріусів, то Мін'юст встановив перелік країн, з яких потрібен переклад завірених документів, але без апостиля: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Угорщина, Польща, Монголія, В'єтнам та КНР.

Які документи потрібні, щоб дистанційно продати квартиру

Для проведення угоди купівлі-продажу нерухомості за генеральною довіреністю нотаріуси можуть вимагати:

Генеральну довіреність, видану власником на розпорядження нерухомості. Врахуйте, що при необхідності також можуть вимагати заяву власника, який перебуває за кордоном та підтверджує раніше видану довіреність. Копія паспорта та ІНН власника або власників. Нотаріально завірена згода дружини або чоловіка, якщо власник перебуває в шлюбі, або придбав житло, перебуваючи в шлюбі. Якщо подружжя перебуває за кордоном, згода також може бути завірена іноземним нотаріусом, а документ має бути перекладений і зроблений його апостиль. Довідка про оцінку нерухомості, зроблена самостійно через портал Фонду держмайна або замовлена у експерта. Довідка про наявність зареєстрованих осіб з ЦНАПу. Якщо в квартирі є зареєстровані діти до 14 років, то батькам дитини потрібно зазделегідь зайнятися її реєстрацією на новому місці постійного проживання. Зауважимо, що під час дії воєнного стану зняти дитину з реєстрації віддалено через портал Дія неможливо – потрібно особисто подавати заяву та необхідні документи через ЦНАП. Довідка про технічний стан житла з БТІ (особливо таку довідку нотаріуси можуть вимагати, якщо власники набули нерухомість давно або угода купівлю-продажу укладалася понад 10 років тому – до створення електронних реєстрів нерухомого майна).

особа, яка зазначена в довіреності на розпорядження нерухомості, не може бути її новим власником. Тобто не можна продати нерухомість самому собі за довіреністю – новим власником може бути лише третя особа.

Отже, продаж квартири власниками, які тривалий час перебувають за кордоном, вимагає кропіткого збору необхідних документів та дотримання строків дії довіреностей та заяв на подовження їх дії.