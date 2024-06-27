Краще, ніж у багатьох будинках: як пара облаштувала фургон, який купила всього за 800 доларів

Подружжя з Північного Йоркшира, що в Британії, купило на Facebook Marketplace старий фургон. Він коштував усього 800 доларів і вже був переоблаштований на житло. Проте пара вирішила бюджетно оновити його.

Ес Джей та Джо вирішили надати транспортному засобу сучаснішого вигляду та зробити його багатофункціональним. Завдання було нелегким, бо подружжя мало вкластися в невеликий бюджет.

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"До" та "після" дуже відрізняються

Пара каже, що разом вони зробили "легкий і повітряний" капітальний ремонт. Використовували здебільшого дешеві будматеріали та декор, але якраз ці деталі мали вирішальне значення у дизайні.

POV: 11 тижнів тому ми купили старий караван на Facebook Marketplace. І ось результат,

– зазначили британці в описі до одного з відео.

Ес Джей та Джо розповіли, що поділили простір на окремі зони, власноруч зробили жалюзі. Багато речей пара придбала в благодійних магазинах, зокрема картини, телевізори та світлодіодні свічки.

Яким інтер'єр був та яким є зараз: дивіться відео

Все було зроблено з обмеженим бюджетом і власними силами. Ми аматори, але обожнюємо втілювати у життя такі проєкти,

– каже Ес Джей.

Користувачі мережі були вражені результатом, тому написали багато приємних слів подружжю: "Те, що у нас вийшло, мені дуже подобається", "Інтер'єри просто чудові – ви молодці!", "У вас золоті руки. Щастя вам!".