Як грамотно обставити ванну кімнату: перелік потрібних меблів

Ідеальна ванна кімната – приміщення не тільки затишне, але й функціональне. Для цього необхідно правильно підібрати меблі.

На ринку представлено безліч різних варіантів, але слід враховувати їх нюанси. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єр Вікторія Файнблат.

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Ванна кімната: що в ній має бути

Здавалося, що може бути простішим, ніж обставити ванну? Тим більше, що сучасний ринок здатний запропонувати найрізноманітніші моделі. Але, виявляється не все так просто, і в цьому, на перший погляд, простому приміщенні, є свої нюанси,

– зазначила Файнблат.

Перед вибором меблів для ванної кімнати, слід врахувати:

Розмір приміщення і відстань між усіма об'єктами в кімнаті.

Кількість членів сім'ї, їх вік і фізичні можливості.

Форму меблів.

Яка меблі для ванної бувають:

Підвісні тумби та шафи

Ці предмети зручні й головне – компактні. Вони підійдуть як для великих, так і для маленьких приміщень. Особливість – підвісні шафи допоможуть приховати комунікації (бойлер, труби вздовж стін). ⠀

Підлогові шафи

Найчастіше – це тумби під раковиною. Завдяки ним можна приховати сифон, шланги та труби, а також заховати побутову техніку і все для гігієнічних процедур. До мінусів цього варіанту можна віднести швидку деформацію меблів, яка відбувається через потрапляння води.

Правильно підібрані меблі забезпечать комфорт і зручність / Фото pinterest

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Меблі на ніжках

Ніжки роблять меблі більш практичними, адже це дозволяє прибрати зайву вологу.

Меблі на ніжках підійдуть для будь-якої ванної / Фото pinterest

Шафи-пенали

Вузька та висока (в ідеалі, майже до стелі), шафа-пенал незамінна, якщо на маленькій площі необхідно зручно розмістити все для прийняття душу, ванни або просто щоденного вмивання,

– додала Вікторія Файнблат.

Не дивлячись на скромні габарити, в шафах-пеналах можна зробити багато полиць, ящиків і навіть заховати бойлер.