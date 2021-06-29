Як купити житло в Іспанії з величезною знижкою: названо простий спосіб

Нерухомість в Іспанії не можна назвати дешевою. До літа вартість квадратного метра якісного житла в європейській країні у середньому склала 1,7 тисячі євро (55,3 тисячі гривень).

Однак купити квартиру в Іспанії можна і з великою знижкою. Простий спосіб назвали експерти з нерухомості.

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Скільки коштує житло в Іспанії

До літа 2021 року середня вартість "квадрата" житла з хорошим ремонтом в Іспанії склала 1,7 тисячі євро. За словами експертів з нерухомості, можливо стати власником квартири й за нижчою ціною. У такому випадку слід підбирати об'єкти без ремонту. Цей варіант дозволить заощадити до 25%.

Квартиру в Іспанії можна купити з хорошою знижкою / Фото Pixabay

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Де вигідно купити житло в Іспанії без ремонту

Квадратний метр квартири без ремонту обійдеться близько 1,28 тисячі євро (41,7 тисячі гривень). За словами фахівців, суттєва різниця (від 40 до 46%) у ціні між квартирами з оздобленням і без – у Леоні, Оренсі, Кастельоні, Понтеверде, Хаені, Куенці, Паленсії та Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія.

У Мадриді квартира без ремонту обійдеться дешевше на 12% / Фото Pixabay