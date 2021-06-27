Для цього важливо знати, де слід придивитися до нерухомості. Перелік найчистіших італійських курортів – дивіться нижче.

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Як визначали чисті курорти

В Італії Асоціація захисту навколишнього середовища Legambiente та Італійський туристичний клуб представили звіт "Найкрасивіше море". Експерти визначили 45 безпечних і екологічно чистих локацій для купання та відпочинку в Італії.

Сардинія потрапила до переліку найчистіших курортів Італії / Фото Pixabay

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Які локації отримали нагороду "5 вітрил"

  1. Тоскана, Маремма (Гроссето)
  2. Сардинія, Баун (Нуоро)
  3. Кампанія, Чіленто (Салерно)
  4. Сардинія, узбережжя Кья (Південна Сардинія)
  5. Тоскана, острів Капрая (Ліворно)
  6. Сардинія, Баронія-Посада і парк Тепілора (Нуоро)
  7. Сицилія, острів Саліна
  8. Сардинія, Галлура і морський район під охороною Капо Тесту (Сассарі)
  9. Тоскана, острів Джильо (Гроссето)
  10. Лігурія, Чинкве-Терре
  11. Апулія, Верхній Саленто-Іонікій (Лечче)
  12. Апулія, Верхня Адріатика Саленто (Лечче)
  13. Базіліката, узбережжя Маратеї
  14. Сардинія, Планарджа (Орістано)
  15. Кампанія, Коста-дель-Мито, морський район під охороною Коста-дельї-Інфрескі та Массет
  16. Сардинія, затока Орістано та морський район (під охороною) півострова Сініса – острів Мальдівентре
  17. Сицилія, Пантеллерія
  18. Апулія, Треміті.

Сицилія – один з найкрасивіших і чистих курортів / Фото Pixabay