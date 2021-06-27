Для цього важливо знати, де слід придивитися до нерухомості. Перелік найчистіших італійських курортів – дивіться нижче.
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Як визначали чисті курорти
В Італії Асоціація захисту навколишнього середовища Legambiente та Італійський туристичний клуб представили звіт "Найкрасивіше море". Експерти визначили 45 безпечних і екологічно чистих локацій для купання та відпочинку в Італії.
Сардинія потрапила до переліку найчистіших курортів Італії / Фото Pixabay
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Які локації отримали нагороду "5 вітрил"
- Тоскана, Маремма (Гроссето)
- Сардинія, Баун (Нуоро)
- Кампанія, Чіленто (Салерно)
- Сардинія, узбережжя Кья (Південна Сардинія)
- Тоскана, острів Капрая (Ліворно)
- Сардинія, Баронія-Посада і парк Тепілора (Нуоро)
- Сицилія, острів Саліна
- Сардинія, Галлура і морський район під охороною Капо Тесту (Сассарі)
- Тоскана, острів Джильо (Гроссето)
- Лігурія, Чинкве-Терре
- Апулія, Верхній Саленто-Іонікій (Лечче)
- Апулія, Верхня Адріатика Саленто (Лечче)
- Базіліката, узбережжя Маратеї
- Сардинія, Планарджа (Орістано)
- Кампанія, Коста-дель-Мито, морський район під охороною Коста-дельї-Інфрескі та Массет
- Сардинія, затока Орістано та морський район (під охороною) півострова Сініса – острів Мальдівентре
- Сицилія, Пантеллерія
- Апулія, Треміті.
Сицилія – один з найкрасивіших і чистих курортів / Фото Pixabay