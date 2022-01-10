Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, нагадуючи, що долучитися до комплексної термомодернізації в рамках міської програми "70/30%" можуть усі охочі. Розповідаємо, як це зробити.
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Мешканці житлово-будівельного кооперативу домоглися зменшення рахунків за опалення завдяки комплексним енергоефективним заходам:
- встановленню індивідуальних теплових пунктів;
- заміни вікон та дверей на енергоефективні;
- заміни освітлення;
- утеплення фасаду.
Встановлення та реконструкція індивідуальних теплових пунктів у будинку дало змогу оперативно регулювати подачу теплоносія і не переплачувати за зайве тепло.
Житловий комплекс бере участь у міській програмі співфінансування енергоефективних проєктів "70/30%" з 2016 року та кілька разів брав теплові кредити, які на сьогодні повністю виплачені.
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Швидко змінити температуру теплопостачання в будинку можна за допомогою індивідуального теплового пункту з погодним регулюванням. Після встановлення теплового пункту варто замислитись про заміну вікон та дверей, утеплення фасаду, покрівлі тощо. Усі ці роботи необхідно виконувати з сусідами на рівні будинку.
Скільки вдалося заощадити
Встановлення індивідуальних теплових пунктів дало змогу регулювати подачу теплоносія / Фото КМДА
Протягом поточного опалювального сезону жителі будинку за жовтень сплачували 4,8 гривні за квадратний метр опалювальної площі, за листопад – 11,55 гривні за квадратний метр, а в грудні – 18,45 гривні за квадратний метр.
Загалом у термомодернізацію будинку проінвестовано за 5 років 15,5 мільйона гривень, із яких допомога міста складає 9,1 мільйона, а мешканці зібрали 6,4 мільйона гривень,
– зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Він додав, зо зараз у Києві діє дві муніципальні програми співфінансування, за умовами яких місто оплачує 70% вартості енергоефективних робіт – "70/30" та "Капремонти". Учать в останній можуть взяти всі будинки, зокрема, й ті, де ОСББ чи ЖБК не створені.
Розумна інвестиція
Пантелеєв називає обидві програми розумними інвестиціями та підкреслює, що у 2022 році обсяги фінансування програми "70/30%" зросли у порівнянні з минулим на 20 мільйонів гривень. Загалом завдяки ініціативі у столиці виконано понад 1200 енергоефективних проєктів, що дають людям змогу сплачувати менше. Це різні споруди: як маленькі "хрущовки", так і великі будинки.