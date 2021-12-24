Купівля дешевої нерухомості в Італії видається багатьом привабливою схемою для закордонної інвестиції. Проте мало хто враховує усі нюанси цього кроку.

У той час як деякі сміливо ризикнули та вигідно придбали готовий до експлуатації будинок, інші – отримали напівзруйновану нерухомість та цілу купу боргів через сплату штрафу через невиконання умов розпродажу.

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Тож на які "червоні прапорці" слід звернути увагу потенційним покупцям перед купівлею бюджетного італійського житла? Розповідаємо!

Нерухомість в Італії: підводні камені

Коли справа доходить до порад, навряд чи вам допоможе хтось, окрім тих, хто вже придбав нерухомість за 1 євро.

Торік італійське містечко Бікарі потрапило у світову пресу після анонсу про розпродаж старих будинків. Мер Джанфіліпо Міньйона вирішив оживити таким чином місто, населення якого з часом стрімко знижувалося. Акція швидко привернула увагу і вже через якийсь час зявилися перші покупці.

"Успадковані" проблеми

Як не прогоріти, купуючи будинок за 1 євро в Італії / Фото idealista

Маріано Руссо, аргентинець з італійським корінням, придбав затишний двоповерховий будинок площею 55 квадратних метрів у історичному центрі Бікарі. Перед продажем будинок відремонтували.

Крім покупної ціни чоловіку довелося заплатити ще 3000 євро нотаріусу, який займався оформленням договору купівлі-продажу. За словами Руссо, процес пройшов дуже гладко завдяки підтримці місцевого геодезиста, що відповідав за проєкт.

Однак Руссо згадує й неприємні моменти. У цього будинку було 2 господарі – сестри, які жили у різних містах. Обидві мали спершу погодитися на продаж, а потім погодити ціну. На щастя, вони з легкістю пішли на угоди, інакше все могло б завершитися не так позитивно.

Відповідно до італійського законодавства, навіть якщо у власності понад 10 різних власників, кожен із них повинен дати згоду на продаж.

Отже, покупці повинні відразу переконатися, що нізвідки не з'явиться спадкоємець, який вимагатиме повернути продану власність.

Руссо зазначає, що також важливо переконатися, що навіть дрібний ремонт, виконаний попередніми власниками, був узаконеним. В іншому випадку – вам доведеться погоджувати його самостійно, або ж – виплачувати штраф.

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Правильний посередник

Пошук добросовісного агента з нерухомості – ще один ключовий фактор при купівлі житла в Італії. Рольф Бауер, німецький інженер на пенсії, який купив будинок у Бікарі, переконався у цьому на власному досвіді.

Бауер, який має ще кілька будинків у Європі, виявив, що гонорари рієлторів у Італії значно нижчі за ті, які він платив у інших країнах. При цьому, фахівець, якого обрав чоловік допоміг йому уникнути оплатити податку на нерухомість. Це стало ще одним плюсом при укладанні угоди.

Його новопридбаний будинок площею 150 квадратних метрів має 3 поверхи, а також панорамні вікна, простору кухню, підвал та кам’яні сходи, що ведуть до головного входу. На відміну від більшості покупців, Бауер не купував у Італії меблі чи побутову техніку. Він порахував, що зможе замовити все необхідне у інших країнах Європи.

Нотаріальні питання

Як не прогоріти, купуючи будинок за 1 євро в Італії / Фото idealista

Процес купівлі дешевого будинку в Бікарі виявився складнішим для російської перекладачки Оксани Климовець.

Її триповерховий будинок був повністю відремонтований ще до продажу. Але головна проблема виникла під час пошуку нотаріуса. Цей процес, за словами жінки, зайняв кілька місяців. Й навіть після того, як вона знайшла експерта, довелося пройти ще кілька бюрократичних кіл пекла. Зокрема, знайти відповідний банк, відкрити там власний рахунок й лише після цього здійснити оплату за будинок.