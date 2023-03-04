Облаштування кімнати для дитини – далеко не просте завдання. Цей простір повинен бути функціональним, забезпечувати комфортні умови для навчання та надихати.

Не пропустіть Стабільний дохід у нестабільних умовах: чому зараз найкращий час інвестувати в новобудови Львова

Обов'язково потрібно спитати про побажання дитини: це її простір, до створення якого вона повинна мати стосунок. Це можуть бути перші кроки відповідальності, адже малюк навчиться формувати власні бажання та наперед обдумувати свої потреби.

Вибір меблів та їх розташування

Не можна ставити ліжко дитини біля вікон або радіаторів обігрівання. Це може спричинити перегрівання або переохолодження дитини під час сну. Найкращим місцем для цього буде тихий куточок, який забезпечить комфортні умови для відпочинку.

Дитяча повинна бути функціональною та спонукати до креативу / Фото Pixabay

Також варто подумати про стіл, стілець, полиці та шафки. Усі ці речі повинні бути не лише зручними, а й бути передбаченими для того, аби дитина самостійно ними користувалася (насамперед йдеться про висоту). Стіл рекомендують ставити біля вікна, аби дитина працювала під променями сонячного світла.

Місце для ігор

Вкрай важливий елемент дитячої, про який варто потурбуватися. Саме тут дитина буде розвивати свою креативність, тому бажано, щоб місце для ігор мало достатньо площі.

Найкращим рішенням буде виділити під це один з кутків кімнати, перетворивши його на тематичний за вподобанням дитини простір. Важливо передбачити місце для зберігання іграшок – так буде легше привчати дитину до відповідальності складати все на місце.

Ці правила дуже прості, але їх дотримання позитивно вплине на розвиток дитини.