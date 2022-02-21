Облаштування кухні у багатоквартирному домі: про що потрібно пам'ятати

Кухня в багатоквартирному будинку зазвичай є найпроблемнішим простором. Тут сім’я проводить багато часу, тому ця зона має бути функціональною та красивою.

Продуманий дизайн, функціональні меблі та правильне розташування техніки роблять зроблять кухню в багатоквартирному будинку по-справжньому комфортною.

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Натхнення для виготовлення кухні своєї мрії можна черпати з Інтернету або найняти дизайнера. У випадку з маленькою кухнею варто зосередитися на кухонних фасадах світлого кольору. Біла кухня – безсумнівний тренд.

Стільниці для кухні можуть бути дерев’яними, ламінованими або гранітними. Важливо: при виборі стільниці звертайте увагу на колір, матеріал, з якого вона виготовлена, його довговічність, стійкість до пошкоджень. Не варто забувати про стіну над стільницею між підвісними шафами. Тут можна використовувати плитку, ламіновану дошку, камінь або скло.

Чудовий простір / Фото pexels

Як розташувати техніку

Головне у кухні – це своєрідний робочий трикутник. Вершини цього трикутника є найважливішими приладами на кухні: раковина, плита/духовка та холодильник. Невелика відстань між цими пристроями підвищує комфорт роботи на кухні і мінімізує необхідність надмірного руху.

Кухня на замовлення чи готові кухонні меблі

Кухня на спеціальне замовлення столяра дозволяє використовувати кожен сантиметр вільного простору. На жаль, вартість меблів на замовлення зазвичай вища, ніж на готовий кухонний гарнітур. Дешеві кухонні меблі навряд чи будуть довговічними і матимуть міцну обробку. Це "вилка" вибору, яка завше постає перед нами під час ремонту.

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ , щоб обрати найзручніше житло для себе.

Затишний інтер’єр / Фото pexels

Вітальня з мінікухнею

Якщо власники квартир люблять великі простори, то варто задуматися про знесення стіни, в результаті чого вийде кухня, відкрита у вітальню або кухня з їдальнею. таке перепланування варто робити тільки за наявності всіх потрібних технічних характеристик.