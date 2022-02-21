Продуманный дизайн, функциональная мебель и правильное расположение техники делают кухню в многоквартирном доме по-настоящему комфортной.

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Вдохновение для изготовления кухни своей мечты можно черпать из Интернета или нанять дизайнера. В случае с маленькой кухней следует сосредоточиться на кухонных фасадах светлого цвета. Белая кухня – несомненный тренд.

Столешницы для кухни могут быть деревянными, ламинированными или гранитными. Важно: при выборе столешницы обращайте внимание на цвет, материал, из которого она изготовлена, его долговечность, стойкость к повреждениям. Не стоит забывать о стене над столешницей между подвесными шкафами. Здесь можно использовать плитку, ламинированную доску, камень или стекло.

Прекрасное пространство / Фото pexels

Как разместить технику

Главное в кухне – это своеобразный рабочий треугольник. Вершинами этого треугольника являются важнейшие приборы на кухне: раковина, плита/духовка и холодильник. Небольшое расстояние между этими устройствами повышает комфорт работы на кухне и сводит к минимуму необходимость чрезмерного движения.

Кухня на заказ или готовая кухонная мебель

Кухня по специальному заказу столяра позволяет использовать каждый сантиметр свободного пространства. К сожалению, стоимость мебели на заказ обычно выше, чем на готовый кухонный гарнитур. Дешевая кухонная мебель вряд ли будет долговечной и будет иметь прочную отделку. Это "вилка" выбора, которая всегда предстает перед нами во время ремонта.

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Ознакомьтесь с каталогом Корпорации Недвижимости РИЕЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя .

Уютный интерьер / Фото pexels

Гостиная с мини-кухней

Если владельцы квартир любят большие просторы, то стоит задуматься о сносе стены, в результате чего получится кухня, открытая в гостиную или кухня со столовой. Такую перепланировку следует производить только при наличии всех нужных технических характеристик.