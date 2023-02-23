Обрати правильний матеріал для підлоги – одне з найбільш важливих завдань під час ремонту. Він повинен відповідати характеру простору, бути довговічним та комфортним у використанні.

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Прийняти правильне рішення дозволить вичерпне знання про той чи інший матеріал. Тож поговоримо про переваги та недоліки паркету та ламінату, аби ваша підлога служила вам впродовж багатьох років.

Паркет

Паркет виготовляють з твердих порід дерева, наприклад, дубу, буку або клену. Він має природний вигляд, а також унікальну текстуру й колір, які при правильному догляді будуть тішити вас впродовж багатьох років.

Паркет має неймовірно ефектний вигляд / Фото Pixabay

Окрім того, паркет чудово пасує абсолютно до всіх видів інтер'єру, що є перевагою для кожного з нас. Також його можна відновити у разі пошкодження: верхній шар затирається, потім йде полірування та лакування.

Недоліками цього варіанту є висока вартість самого матеріалу та монтажу, адже встановлювати цю підлогу повинні кваліфіковані фахівці. Він також чутливий до механічних пошкоджень, тому якщо у вас є тварини, які можуть подряпати підлогу, вам варто ще раз добре подумати, перш ніж витрачати суттєву суму.

Ламінат

Наразі ламінат є найпопулярнішим підлоговим покриттям у світі. Підкладка під основу забезпечує його водонепроникність та гарантує стабільність конструкції.

Товстий середній шар ламінату роблять з деревного композиту, верхній шар – декоративний, який містить спеціальні целюлозні волокна. Також на нього наносять привабливі візерунки, які нагадують дерево, щоб ви могли підібрати ідеальне покриття для свого інтер'єру. Монтувати його теж дуже легко, з цим завданням впорається будь-який майстер.

Ламінат простий у встановленні та догляді / Фото Pixabay

Недоліки ламінату – менша довговічність та потреба заміни у разі пошкодження. Також здебільшого у ламінату дуже погана звукоізоляція, хоча на ринку вже є пропозиції з покращеними характеристиками.

Яке рішення обрати – вирішувати вам, але пам'ятайте, що гарне планування та зваження усіх ризиків дозволять вам насолоджуватися гарною підлогою багато років.