Таку кухню не потрібно прибирати: 5 порад для тих, хто планує ремонт

Те, скільки доведеться прибирати на кухні, можна визначити ще на етапі планування дизайну. Тож якщо ви плануєте робити ремонт, обов’язково врахуйте ці поради.

Для тих, хто не хоче витрачати зайвий час на прибирання, варто задуматись над матовими текстурами та кухнею без полиць. Що ще врахувати при замовленні чи покупці меблів, розповідаємо далі.

Цікаво Що буде в тренді у 2023: обираємо дизайн для квартири

Яку кухню не потрібно довго прибирати

Кухня до стелі

Найбільше бруду на кухні збирається саме вгорі. Часто на верхніх полицях жир разом з пилом утворюють неприємний шар, мити який ще те випробування. Аби цього уникнути, багато хто використовує папір або газети, але можна подумати над розв'язанням проблеми ще на етапі замовлення меблів. Для цього рекомендуємо обирати кухню до стелі, так все буде ретельно закрито та пилу з жиром не буде де накопичуватись.

Матові фасади



Віддавайте перевагу матовим фасадам без ручок / Фото Pexels

Рекомендуємо уникати глянцевих фасадів, які не лише давно втратили актуальність, але й ніколи не були практичними. Аби спростити собі прибирання, можете обрати кухню без ручок: так протирати дверцята буде легко та швидко.

Мийка нижнього монтажу

Це не лише стильне рішення для вашої кухні, але й практичне, якщо поруч буде робоча поверхня, на якій часто збираються крихти та залишки їжі. За відсутності бортиків ви зможете легко та швидко змести їх в умивальник. До того ж не доведеться прибирати шви, у яких часто накопичується бруд.



Це практичне та стильне рішення / Фото Pexels

Менше полиць

Уникайте відкритих полиць для декору. Вони не лише будуть нагромаджувати простір, але й створять вам чимало клопотів під час прибирання. Куди практичніше закрите зберігання.



Уникайте відкритих зон для зберігання / Фото Pexels

Приберіть плінтус між фартухом та стільницею

Якщо між фартухом та стільницею немає плінтуса, його й прибирати не потрібно. Тим паче таке рішення буде виглядати на кухні стильно та сучасно.