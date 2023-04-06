Зміни, що надихають: як бюджетно зробити дім гарнішим
6 квітня 2023, 22:09Читать новость на русском
Джерело:Boredpanda
Для того, аби покращити дизайн квартири чи кімнати, не завжди потрібні великі заощадження та витрати. Іноді достатньо трохи натхнення та дрібниць.
Креативно обіграти старі меблі та деталі змогли ці люди, які поділились своїми роботами у мережі.
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Як бюджетно покращити дизайн
Кілька нових тумб і в кімнаті з'явився новий простір для сидіння та мрій
Іноді варто трохи прибрати та докупити лиш кілька меблевих деталей, аби все кардинально змінилось
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Іноді варто лиш додати правильного світла і деталь заграє по-новому
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