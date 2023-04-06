Зміни, що надихають: як бюджетно зробити дім гарнішим

6 квітня 2023, 22:09
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Джерело:

Boredpanda

Для того, аби покращити дизайн квартири чи кімнати, не завжди потрібні великі заощадження та витрати. Іноді достатньо трохи натхнення та дрібниць.

Креативно обіграти старі меблі та деталі змогли ці люди, які поділились своїми роботами у мережі.

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Як бюджетно покращити дизайн

Кілька нових тумб і в кімнаті з'явився новий простір для сидіння та мрій

Фото Boredpanda

Іноді варто трохи прибрати та докупити лиш кілька меблевих деталей, аби все кардинально змінилось

Фото Boredpanda

Кухонним шафкам знайшли застосування у ванній

Фото Boredpanda

Іноді варто лиш додати правильного світла і деталь заграє по-новому

Фото Boredpanda

Не обов'язкового шукати дорогий комод, його можна зробити з бюджетної версії

Фото Boredpanda

Звичайний ослінчик можна перетворити у стильний приліжковий стіл

 

Фото Boredpanda

Всього двох днів автору вистачило, аби навести лад у коморі

Фото Boredpanda

Стілець і стара пластинка: креативний спосіб створити новий столик

Фото Boredpanda

Застарілий стіл та велике дзеркало можна перетворити у витвір меблевого мистецтва

Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак