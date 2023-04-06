Креативно обыграть старую мебель и детали смогли эти люди, которые поделились своими работами в сети.
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Как бюджетно улучшить дизайн
Несколько новых тумб и в комнате появилось новое пространство для сидения и мечты
Фото Boredpanda
Иногда стоит немного убрать и докупить несколько мебельных деталей, чтобы все кардинально изменилось
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Кухонным шкафчикам нашли применение в ванной
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Иногда стоит лишь добавить правильный свет и деталь заиграет по-новому
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Не обязательно искать дорогой комод, его можно сделать из бюджетной версии
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Обычный табурет можно превратить в стильный прикроватный стол
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Всего двух дней автору хватило, чтобы навести порядок в амбаре
Фото Boredpanda
Стул и старая пластинка: креативный способ создать новый столик
Фото Boredpanda
Устаревший стол и большое зеркало можно превратить в произведение мебельного искусства
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