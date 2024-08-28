Бюджетно і швидко: жінка показала три чудові ідеї, як оновити дім без ремонту

Тікток-блогерка поділилася трьома невеликими змінами, які вона зробила у своєму будинку без ремонту. І хоч вони незначні, але суттєво вплинули на інтер'єр.

Жінка переконує, що саме дрібні деталі освіжають наш інтер'єр. Ремонт робити необов'язково.

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Як оновити інтер'єр без ремонту

Блогерка показала, як за допомогою невеликих змін можна зробити своє житло затишнішим. Вона поділилася трьома ідеями, які сама втілила в реальність.

Саме дрібниці роблять усе можливим. Я ніколи не пошкодую про те, що зробила у своєму муніципальному будинку,

– каже авторка відео.

Насамперед вона пофарбувала білий радіатор, який зливався з кольором стіни, у чорний. У такий спосіб жінка створила контраст і додала акценту в кімнаті.

Далі вона зробила "дзеркальну стіну" та повісила її між сходами. Такий "ілюзорний простір" візуально розширив сходовий майданчик.

Тоді блогерка ще одну стіну, ймовірно, у спальні. Її вона оздобила срібними декоративними тейпами, що додало родзинки цьому куточку із дзеркалом.

Три ідеї для оновлення кімнат: дивіться відео

Глядачі, які спостерігали за оновленнями, були вражені тим, як лише кілька деталей можуть вплинути на загальний вигляд кімнат:

Це не схоже на звичайне муніципальне житло. Молодці, що зробили все можливе, щоб ваш будинок мав просто приголомшливий вигляд;

Я б помінявся з вами місцями в будь-який день;

Молодець, юна леді, ви робите свій дім приголомшливим.

Дехто з користувачів написав, що тепер "має багато ідей", які, безумовно, втілить власноруч, як і авторка відео.