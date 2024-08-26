Том пояснює, що йогурт швидко висихає та створює ефект матованого скла. Він відбиває світло так само, як сонцезахисна плівка, яку продають у магазинах.

Зверніть увагу Як недорого оновити покриття стін у кімнатах: варіанти на різний бюджет

Йогурт допомагає від нагрівання оселі

Інженер наносить йогурт на вікна за допомогою малярного валика. Покривати треба скло із зовнішнього боку вікна – той бік, що виходить на вулицю.

Том каже, що йогурт – це справді геніальне рішення. Його легко наносити, він не пахне, не приваблює комах і легко змивається. Єдине, що йогуртовий шар може змити сильна злива.



Том "пофарбував" вікна йогуртом / Фото Dezeen

Ідею з йогуртом британський інженер почув колись в анекдоті, коли брав участь у реновації музею у 90-х роках. Багато років потому він вирішив дослідити цей засіб і виявив, що його справді використовують у США.

У процесі дослідження британець виявив, що пензель погано підходить для нанесення йогурту. А валик якраз допомагає нанести його тонким і рівним шаром. Отримана текстура нагадує керамічну глазур.

Том випробував різні йогурти: від звичайних молочних до веганських вівсяних. Усі вони мають однаковий ефект. На одне вікно достатньо ложки.