Оновлюємо житло: 4 кроки у підборі нового інтер'єру

Вибір стилю і колірної гами, підбір меблів і предметів декору – все це робить житло комфортним для проживання. Для того щоб все зробити правильно, слід продумати важливі деталі.

Лише 4 кроки дозволять не помилитися й створити квартиру мрії. Їх назвала дизайнерка інтер'єру Поліна Ільяшенко.

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Якщо ви вже ухвалили рішення змінити свій будинок чи готуєтеся до переїзду у квартиру у новобудові, перш ніж малювати планування, підбирати фарбу і купувати рушники для нової кухні, варто визначитися зі стилем вашого інтер'єру,

– зазначила Ільяшенко.

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Скористайтеся Pinterest. За словами дизайнерки інтер'єру, потрібно створити окремі дошки за тематикою кожної кімнати. Це дозволить проаналізувати, що вам подобається і що близьке. Крім Pinterest, ідеями можна надихнутися на Behance, Elle Decoration, Ad Magazine. Визначте свої потреби у побуті, вимоги та звички. Зокрема вам потрібно вирішити, потрібна вам ванна чи душова кабіна, чи багато ви готуєте, чи часто будете приймати гостей, потрібна вам велика кухня чи ні.

Визначте предмети, які вам точно знадобляться вдома / Фото pinterest

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Один з ключових пунктів ремонту – бюджет. Визначте суму, яку ви готові витратити, і додайте 20 – 30%.

Те, на скільки якісно й практично вдасться втілити стиль, безпосередньо залежить від розміру бюджету. Наприклад, скандинавський стиль не передбачає ліпнину чи супердорогі меблі, а ось в класику не поставиш меблі Ikea,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.

Враховуйте конфігурацію вашої житлоплощі. Наприклад, якщо йдеться про оформлення смартквартири, слід розглядати стилі, яким притаманні світлі тони та відтінки. Це дозволить зробити простір повітряним і легким.

Вибирайте стиль з урахуванням площі та планування квартири / Фото pinterest