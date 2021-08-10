Останнім часом кількість угод на ринку нерухомості у Болгарії суттєво збільшилася. Скільки коштує квадратний метр житла на узбережжі Чорного моря – читайте далі.

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Що відбувається на ринку курортної нерухомості у Болгарії

Як зазначають аналітики, кількість угод із житлом у Болгарії різко збільшилася. Зокрема йдеться про міста Созополь, Несебир та Поморіє, які розташовані на березі Чорного моря. Фахівці пов'язують збільшення попиту у тому числі з пандемією.

Ціни на курортну нерухомість залишаються стабільними, на відміну від цін на міську нерухомість, які росли протягом останніх 12 місяців,

– зазначили аналітики.

За їхніми даними, переважно курортне житло у Болгарії купують місцеві жителі, які хочуть вигідно вкласти гроші.

У Болгарії зріс попит на курортну нерухомість / Фото Pixabay

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Скільки коштує нерухомість для відпочинку в Болгарії

Агенти з нерухомості кажуть, що цього літа інвестори цікавляться різними об'єктами як на первинному, так і на вторинному ринку. У місті Бургас, що на Чорноморському узбережжі, ціни на житло дуже варіюються. Однак покупці переважно обирають об'єкти з вартістю квадратного метра від 800 до 1200 євро (25 – 37,6 тисячі гривень).

Ціна залежить від різних факторів: розташування об'єкту, будинку (новобудова чи вторинка) та ін.

Інвестори, які хочуть купити нерухомість у курортних комплексах закритого типу, беруть до уваги ціни на утримання, обслуговування та управління нерухомістю,

– пояснила менеджерка агентства нерухомості у Бургасі Діана Іванова.

За її словами, невеликі квартири, які розташовані у курортних комплексах, але мають неідеальне обслуговування, продаються за нижчими цінами. Це приваблює інвесторів. Переважно покупці обирають квартири з оздобленням та меблями.

Квадратний метр житла на побережжі Чорного моря у Болгарії обійдеться від 800 до 1200 євро / Фото Pixabay