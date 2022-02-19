Як отримати пільгу зі сплати податку за землю та нерухомість

Щороку власникам нерухомого майна та земельних ділянок нараховуються податки, які встановлюються рішеннями сільської, селищної або міської рад.

Органи місцевого самоврядування також мають право визначати перелік пільгових категорій населення щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, чи земельної плати.

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Перевірка даних та подання заяви

Ознайомитися із рішеннями самоврядних органів та перевірити, чи людина має право на пільгу, можна на сайті відповідної територіальної громади. Для того, аби фахівці податкової служби регіону, нараховуючи вищевказані податки, застосували пільгу, доведеться звернутися із відповідними заявами про застосування пільги до податкових інспекцій за місцем реєстрації.

До заяви необхідно долучити документи, які підтверджують належність особи до пільгової категорії, за потреби громадяни можуть провести звірку нарахованих сум.

У податковій службі наголошують, що звільнення від сплати податку поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм.

Не повинні сплачувати податок власники земельних ділянок у населених пунктах чи дачних (садових) кооперативах. Крім того, від сплати мінімального податкового зобов’язання звільняються фізособи, якщо орган контролю не вручив відповідне податкове повідомлення у визначений термін.

Податки на землю / Фото "Слово і Діло"