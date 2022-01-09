Впродовж кількох років покупці нерухомості все частіше обирають лофтові приміщення без формальних перегородок та стін. Навіть більше – у багатьох квартирах вони були знесені на користь просторих кімнат, які асоціюються з невимушеністю та легкістю. Але, як і в багатьох інших сферах, на повсякдення та побут вплинула пандемія.

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Столові стали не лише місцями для приготування та споживання їжі, але й домашніми школами. Створювалося чимало адаптивних просторів, щоб поєднати ці функції,

– розповідає Нікі Філд, засновник The Field Team у Sotheby's International Realty (Нью-Йорк).

Експерт з нерухомості додає, що багато покупців звертаються із дуже специфічними потребами, коли йдеться про планування та гнучкість будинку.

Як пандемія вплинула на вибір планування

Як пандемія вплинула на вибір планування у квартирі / Фото Pexels

Фахівці зазначають, що чимало покупців пропонують внести зміни у планування ще до огляду житла. Також клієнти цікавляться технічними приміщеннями та можливістю розділити великі площі в будь-який момент.

Загалом планування почало відігравати суттєвішу роль, ніж раніше. Важливішим стало кухонне зберігання. Люди шукають простору, місця для ліжка розміру "king-size". Це змінює розмір спалень,

– ділиться спостереженнями Б'янка Д'Алессіо з NestSeekers International.

Необхідність додаткових кімнат

З'явилася необхідність додаткових приміщень / Фото Pexels

Яскравою тенденцією стало побажання "чим більше, тим краще". Покупці досі віддають перевагу відкритому плануванню, проте водночас вони шукають квартиру із ізольованим приміщенням, де вдасться облаштувати домашній офіс або додаткову спальню.

Багатофункціональні кімнати – те, що потрібно в нових реаліях. Покупці, як і раніше, облаштовують центральну велику вітальню з відкритою кухнею, але мають й відокремлені простори, які можуть виконувати інші функції,

– зазначає Анджела Кессель, агент з нерухомості у Houlihan Lawrence.

Відкриті планування збережуться, але стануть гнучкішими

"Те, що ми побачили після COVID-19 – це те, що нам потрібен як відкритий, так і ізольований простір, –

додає Кессель, – тим паче, що кухня відкритого планування та вітальня нікуди не подінуться. Людям, як і раніше, потрібен сімейний простір".

Зараз, з поширенням штаму Омікрон, все більше власників нерухомості замислюється про те, як оптимізувати будинок та зробити так, щоб один простір включав все необхідне. Й, стверджують фахівці, це збережеться впродовж усього 2022 року.