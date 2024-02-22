Бізнесмен перетворив пасажирський літак на розкішну віллу: зазирніть всередину

На острові Балі розташована дуже незвична вілла – це переобладнаний під житло літак Boeing 737. Він стоїть на вершині 150-метрової скелі, звідки відкривається неймовірний краєвид на океан.

Власник, бізнесмен та підприємець Фелікс Дьомін поділився, що ідея такої трансформації з'явилася в нього одразу після придбання лайнера, який зняли з експлуатації. Літак він переоблаштовував не для себе, а для здавання в оренду всім охочим.

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З пасажирського літака на розкішну віллу

"Я подумав, що літак можна перетворити на якийсь унікальний об'єкт. Дуже хотів, щоб люди відчували "вау-ефект" від кожної секунди перебування в цьому незвичайному місці", – сказав підприємець.

Фелікс розповів, що реалізовував цей грандіозний проєкт 3 роки, і в процесі виникало дуже багато труднощів. Спочатку потрібно було розібрати велетенський Boeing 737 на частини, щоб транспортувати вузькими дорогами Балі до вершини скелі. На це робітники витратили понад 5 днів.

Інтер'єр літака з елітним дизайном / Фото Private Jet Villa

Потім літак почали перетворювати на елітне житло, але багато ідей Дьоміна виявилися надто сміливими для підрядників. Та, зрештою, вілла Private Jet Villa by Hanging Gardens вийшла такою, як і хотів власник.

Кабіну пілотів стала приміщенням для ванної кімнати, а одне з крил – терасою зі скляними поручнями. Сам літак встановили на міцних опорах, тому вона цілком безпечна.

Розкішну віллу відкрили для туристів у квітні 2023 року. Одна ніч у Boeing 737 коштує від 1600 доларів, а повний пакет послуг з трансфером приватним вертольотом – до 7 тисяч доларів.