Про це повідомила Державна податкова служба України. Йдеться про податкову знижку на суму, яку було сплачено цією людиною протягом звітного року у вигляді орендної плати відповідно до договору оренди житла.

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Які документи подати, щоб отримати знижку

Для реалізації права на податкову знижку внутрішні переселенці повинні подати:

декларацію про майновий стан і доходи за звітний (податковий) рік;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копію договору оренди житла;

платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати;

заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають права на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

Додатковими документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки може бути Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської райдержадміністрацій щодо адресної допомоги для покриття витрат на проживання.

Умови для отримання знижки

Щоб отримати податкову знижку внутрішньо переселені особи мають довести, що вони не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України.

Також знижка передбачається для тих осіб, які не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір знижки не може перевищувати у розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, тобто 180 тисяч гривень.