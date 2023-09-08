Як попилососити м'які меблі, не пошкодивши оббивку: звертайте на це увагу

Ніхто навмисно не хоче пошкодити оббивку свого улюбленого дивана. Та буває різне, якщо не дотримуватися важливих правил під час очищення.

Звичайне прибирання займає багато часу, вже не мовлячи про очищення м'яких меблів. Та їх треба обов'язково пилососити частіше, ніж ми думали.

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Як правильно пилососити меблі

Перед прибиранням вам треба перевірити, чи на м'яких меблях немає ниток, які стирчать. Адже ви можете легко зачепити їх пилососом, що призведе до пошкодження.

Якщо меблі ви оглянули, можна підготувати пилосос. Запам'ятайте, що будь-які меблі можна пилотяжити лише чистим пилососом. Те саме стосується щітки, щоб не забруднити нею оббивку.

Для чищення диванів та крісел найкраще використовувати спеціальну насадку. Так ви точно нічого не пошкодите.

Якщо насадка має щітку, не тріть із зусиллям оббивку, інакше ви пошкодите текстиль,

– попереджає Скотт Джонстон, експерт із чищення килимів і оббивки Carpet Care of the Carolinas.

Що стосується самого чищення, то не потрібно встановлювати високу силу всмоктування. Хоча так меблі стануть суттєво чистішими, цей процес може завдати більше шкоди, ніж користі.

Експерт із прибирання та блогер Дженна Шонессі пояснює, що для оббивки не потрібна така сила всмоктування, як для килима, оскільки вона більш делікатна. Почніть з найнижчого рівня та відкоригуйте за потреби, якщо вам потрібна більш потужна тяга.

"Регулярне пилотягування оббивки, приблизно раз на тиждень, якщо у вас є домашні тварини, або кожні два тижня в іншому випадку, має важливе значення для того, щоб кімната була чистою, вільною від алергенів і пилу", – каже Дженна.