За перший раз і без зайвих зусиль: як поклеїти шпалери

Цей процес насправді не такий складний, як здається на перший погляд. Справитись з ним зможе навіть новачок, якщо знатиме ці поради.

Як легко поклеїти шпалери

Скористайтесь наждачним папером

Перед поклеюванням шпалер варто переконатись, що ваші стіни готові до змін. Для цього варто позбутись всіх нерівностей за допомогою наждачного паперу. Це врятує вас від появи надокучливих повітряних бульок та складок. Після ретельного зачищення стіни можна переходити до ґрунтовки, а тоді вже наносити клей для шпалер.

Читайте інструкцію

Так, вам можливо дуже кортить побачити результат, але закликаємо не поспішати та уважно вивчити інструкцію. Після нанесення клею на стіни йому варто дати час "відпочити". Так розчин активізується, тож шпалери буде куди легше клеїти, і ви зможете уникнути появи бульбашок. До того ж кожен виробник шпалер пропонує іншу технологію для свого продукту, тому важливо звертати увагу на рекомендації.

Розгладжуємо від центру

Наступний етап дуже важливий: після нанесення ми розгладжуємо шпалери та задаємо фінальної форми. Це можливо робити тільки після того, як ви зачекали потрібну кількість часу. Скористайтесь для цього пензлем та рухайтесь від центру до країв.

Боремось з бульбашками одразу

Якщо ви помітили повітряні пухирці, не варто чекати поки вони висохнуть. Не бійтесь підняти щойно наклеєні шпалери та розгладити їх знову. Вам допоможе техніка пензля, про яку ми розповідали вище.

Допоможіть шпалерам швидше висохнути

Важливо організувати у кімнаті регулярні провітрювання та забезпечити постійне кондиціонування повітря. У вологому приміщенні або під впливом сильних протягів шпалери можуть висохнути нерівномірно. Відчиняйте періодично вікна на 5 – 10 хвилин, або скористайтесь осушувачем повітря.