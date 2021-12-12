Як прикрасити новорічну ялинку: поради дизайнера

Новорічні свята вже близько, а це означає, що пора замислитися над новим образом для ялинки, яка прикрасить вашу оселю. Й оскільки вибір святкових іграшок неймовірно величезний, а фантазія – безмежна, варто прислухатися до порад, які допоможуть прийняти правильне рішення.

Про цьогорічні тренди на своїй інстаграм-сторінці розповіла дизайнерка під ніком a.s.d.e.s.i.g.n. Зібрали найцікавіше.

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Колір

Як прикрасити новорічну ялинку у 2022 році: поради дизайнера / Фото Pinterest

За словами дизайнерками, головний тренд цьогорічного сезону – використання чорних, синіх та голубих тонів. Проте вона вважає, що це стосується лише людей, які слідкують за останніми віяннями та додає, що сама не проміняє на ці кольори традиційні чорні кульки у поєднанні із шишками та гірляндою.

Що б ви не обрали – намагайтеся використовувати не більше трьох відтінків кульок.

Навмисна яскравість

Якщо у вас всі кульки різноколірні, вішайте їх якомога більше. Й додайте гірлянду (а можливо і кілька), так щоб ваша ялинка була навмисно яскравою.

Природні матеріали

Як прикрасити новорічну ялинку у 2022 році: поради дизайнера / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Дизайнерка розповідає, що цьогоріч докупила золоті жолуді та придивилась до класної ідеї з висушеними апельсинами та корицею в комбінації з шишками. Такі поєднання виглядатимуть органічно та стильно.

Мінімалістичний варіант

Як прикрасити новорічну ялинку у 2022 році: поради дизайнера / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Чудова ідея, прикрасити ялинку лише вогниками, без іграшок, а якщо поставити її в плетену корзину, це буде максимально стильно.

Від чого варто відмовитися

Дизайнерка радить відмовитися від мішури на ялинці. Краще використати стрічки, гілочки з ягодами, квіти.

Оригінальна публікація @a.s.d.e.s.i.g.n

Як прикрасити новорічну ялинку у 2022 році: поради дизайнера / Фото інстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Вже час готуватись до свят і робити нашу оселю чарівною.



Кажуть, в цьому році треба прикрашати ялиночку в чорні, сині та голубі тони. Це для тих, хто слідкує за щорічними тенденціями.

Але я, своє бажання прикрасити ялиночку шишками та гірляндою, на чорні кульки не проміняю.