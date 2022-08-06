По-новому урегульовано і процес посвідчення угод про купівлю-продаж квартири, будинку чи земельної ділянки. Зокрема, внесено зміни у роботу нотаріусів.

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Місячний мораторій на перепродаж нерухомості

Якщо ви купили, обміняли чи отримали у подарунок нерухомість, то не зможете відчужити це майно упродовж місяця з дня, коли відбулася державна реєстрація права власності на нього. Мораторій на швидкий перепродаж нерухомості триватиме до завершення воєнного стану в Україні.

Лише уповноважені нотаріуси

Посвідчувати угоди у сфері нерухомості уповноважені тільки ті нотаріуси, яким держава дала на це право. В Україні створено Перелік нотаріусів, які можуть засвідчувати договори про купівлю-продаж, обмін чи дарування нерухомості під час воєнного стану.

Фахівцям, які не ввійшли до цього переліку, виконувати такі дії заборонено.

Зверніть увагу. Список нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії, можна знайти на сайті Міністерства юстиції України.

Де можна посвідчити договір про купівлю-продаж нерухомості

До червня в Україні діяла заборона на підписання договорів про відчуження нерухомого майна тільки за його розташуванням. Тепер це правило скасовано, а засвідчити договір про купівлю-продаж квартири чи будинку можна за:

місцем, де знаходиться нерухомість;

місцем реєстрації покупця чи продавця;

місцем знаходження юридичної особи (якщо купує або продає нерухомість організація чи установа).

Однак не втратила чинності вимога щодо нотаріуса: зробити це може тільки фахівець, який ввійшов до розробленого державою Переліку.

Чи можна продати нерухоме майно, яке знаходиться у зоні бойових дій

Відтепер — можна. Утім, зауважте: не можна продати нерухомість, яка знаходиться на теренах, де ведуться військові дії, що входять до Переліку територій обмеженого доступу. Ознайомитися з ним можна в оновленому наказі від 7 червня.

Посвідчити укладання угоди про купівлю-продаж нерухомого майна, яке опинилося у зоні бойових дій, може тільки нотаріус, якому дозволено це і чиї дані внесено до Переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.