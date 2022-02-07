Як реставрують Нотр-Дам після пожежі: перші фото від National Geographic

Після нищівної пожежі у 2019 році, Собор Паризької Богоматері поволі повертається до свого оригінального вигляду. Про це свідчать перші фото масштабної реконструкції

Сенат Франції очікує, що 850-річний Собор Паризької Богоматері повернеться до першопочаткового вигляду до літніх Олімпійських ігор, які пройдуть у Франції.

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Перші фото реставрації Нотр-Даму

Впродовж 6 місяців відомий фотограф Томас ван Хаутрів намагався зафільмувати процес реставрації. Хоча мільйони людей у всьому світі бачили кадри першої пожежі, а туристи щороку відвідують цю споруду, фотограф пояснює, що зараз доступ до пам'ятника дуже обмежений. Тож йому довелося отримати ліцензію, страхування та дозвіл поліції на зйомку і на використання дрона.

На нових фото помітно, що зараз відновлюють історичну конструкцію покриття та дерев’яний каркас, який тримав його до пожежі.



Реконструкція даху / Фото Томас ван Хаутрів

Фотограф фіксуватиме етапи реставрації ще кілька років. Очікується, що завершення робіт повинно відбутися до 2024 року.

Новий шпиль будуть зводити поступово / Фото Томас ван Хаутрів



Реставраційні роботи всередині / Фото Томас ван Хаутрів

Нагадаємо, архітектурний проєкт з відновлення Нотр-Дам де Парі зазнав нищівної критики. Зокрема, через рішення покрити стіни сучасними фресками і розписати їх цитатами зі Святого Письма на іноземних мовах. Змінити також хотіли акустику й освітлення.

Попри критику, проєкт схвалила Комісія з національної спадщини та архітектури Франції (CNPA) з приміткою зберегти автентичні крісла собору та оригінальні статуї.