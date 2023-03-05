300 тисяч доларів на місяць: в якому помешканні жив Кріштіану Роналду у Саудівській Аравії

Зірковий Кріштіану Роналду вирішив провести останні роки футбольної кар'єри у Саудівській Аравії. Його зарплата складає 75 мільйонів доларів на рік, тож футболіст має змогу винаймати розкішне помешкання.

По прибутті у нову країну зірковий футболіст мешкав у готелі Four Seasons, що розташований у Королівській вежі Ер-Ріяда. Це одна з найвищих будівель у Саудівській Аравії.

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38-річний португалець обрав один з 17 номерів класу люкс. Тут також жили його сім'я, друзі та персонал. Вартість оренди – 300 тисяч доларів на місяць.

Розкішний номер Kingdom Suite має площу у 371 квадратний метр та розташований одразу на трьох поверхах, з 48 по 50. Роналду на час перебування у готелі надали особистого кухаря, також він мав доступ до фітнес-центру, тенісного корту, спа-центру та усіх інших зон.

Персонал просив гостей не турбувати зірку, але Роналду люб'язно погоджувався на спільне фото або автограф. З часом футболіст знайшов постійний дім, куди переїхав разом з Джорджиною Родрігес та їхніми дітьми.

Як виглядає номер, в якому жив Роналду: фото