По прибытии в новую страну звездный футболист жил в отеле Four Seasons, расположенном в Королевской башне Эр-Рияда. Это одно из самых высоких зданий в Саудовской Аравии.

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38-летний португалец выбрал один из 17 номеров класса люкс. Здесь жили его семья, друзья и персонал. Стоимость аренды – 300 тысяч долларов в месяц.

Роскошный номер Kingdom Suite имеет площадь 371 квадратный метр и расположен сразу на трех этажах, с 48 по 50. Роналду на время пребывания в отеле предоставили личного повара, также он имел доступ к фитнес-центру, теннисному корту, спа-центру и всем остальным. зон.

Персонал просил гостей не беспокоить звезду, но Роналду любезно соглашался на общую фотографию или автограф. Со временем футболист нашел постоянный дом, куда переехал вместе с Джорджиной Родригес и их детьми.

Как выглядит номер, в котором жил Роналду: фото