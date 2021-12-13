На загальному графіку зміни вартості в залежності від класу новобудови видно, що впродовж листопада зміни цін проявилися в сегментах "економ", "преміум" та "де-люкс".

У порівнянні з ними у класах "комфорт" та "бізнес" ціни були відносно стабільними. Детальніше про зміни – далі.

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Як розподілилися ціни на житло за класами

Як розподілилися ціни на новобудови за класами у листопаді / Фото "СтройОбзор"

Економ

Новобудови в сегменті "економ" помітно подорожчали / Фото "СтройОбзор"

Житло в сегменті "економ" продовжує зростати в ціні. У листопаді середня вартість піднялася до 26 000 гривень, що на 7% більше у порівнянні із жовтнем цього ж року.

Комфорт

Новобудови в сегменті "комфорт" майже не змінилися у ціні / Фото "СтройОбзор"

З "комфортом" спостерігається абсолютно протилежний ефект – ціна практично не змінилася. У листопаді вартість квадратного метра склала 36 400 гривень, що лише на кілька сотень гривень більше за показник минулого місяця.

Бізнес

Ціни у бізнес-класі підвищилися на 3% / Фото "СтройОбзор"

У листопаді бізнес-клас подорожчав. Ціна у порівнянні з жовтнем піднялася на 3% та в середньому склала 58 800 гривень за "квадрат".

Преміум

Ціни на преміум житло підвищилися на 25% / Фото "СтройОбзор"

У класі "преміум" зміни були значними. У листопаді ціна становила 87 200 гривень за квадратний метр. Це на 25% більше, ніж було зафіксовано у жовтні.

Де-люкс

Підвищення показав й клас "де-люкс". На сьогодні середня вартість квадратного метра становить 102 600 гривень. Цей показник на 11% вищий, ніж у жовтні.

Ціни на "де-люкс" зросли на 11% / Фото "СтройОбзор"