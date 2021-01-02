Для того щоб кухня була функціональною, практичною і комфортною, потрібно врахувати багато важливих моментів. Одним з них є висота гарнітура.

Як її правильно розрахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль в Instagram.

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Параметри висоти на кухні – фактор, який відіграє вагому роль для зручності користування та ергономіки кухні. Найважливіше, що потрібно усвідомити – для кожного цей параметр буде індивідуальний, – зазначила Коваль.

За її словами, всі звикли, що до висоти старих кухонь (85 см). Однак висота гарнітура від підлоги до робочої поверхні може бути від 86 до 92 см – це залежить від зросту людини.

Коваль також пояснила, як самостійно розрахувати оптимальну висоту кухні для себе.

Наприклад, підійти до робочої поверхні кухні, зігнути руку в лікті паралельно підлозі. Відстань від ліктя зігнутої руки до стільниці має бути 15 см. Якщо більше або менше – висоту кухні потрібно регулювати, – пояснила дизайнерка інтер'єру.

Висота кухні визначається індивідуально для кожної людини / Фото trizio

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Враховуйте, що верхній ярус кухні також має свій стандарт висоти, і залежить від плити. Наприклад, для газових плит висота більше на 15 см, і становить 75-85 см (зазвичай – це висота витяжки).

Ми часто робимо верхній ярус в одну лінію з витяжкою, але це не обов'язкове правило. Нижні ящики можуть бути нижче витяжки для зручності використання. Для індукційних та електричних плит висота верхнього ярусу – 60-75 см, – пояснила дизайнерка інтер'єру.

Вона підкреслила, що висоту гарнітура в будь-якому випадку потрібно підлаштовувати під людину так, щоб кухнею було зручно користуватися.