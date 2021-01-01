Тренди в дизайні інтер'єру та освітлення змінюються щороку. Для того щоб ваш ремонт був актуальним через, наприклад, 10 років, варто їх враховувати.

Що стане трендом освітлення у 2021 році, розповіли у platinum_sirius_shopping в Instagram. Читайте Чому трапляються помилки під час ремонту: 5 причин 6 трендів освітлення 2021 Зонування за допомогою освітлення. В інтер'єрі варто використовувати багато різноманітних бра і торшерів, підібраних до стилістики приміщення. Також модно поєднувати скло і метал. Геометричні форми в дизайні світильників та люстр залишаються актуальними і стають навіть ще популярнішими. Також у моді люстри сфери, у стилі ретро та каскад. Бджолині соти. Шестикутні світильники, які асоціюються з бджолиними сотами, є найгучнішою новинкою сезону. Світильники-соти стануть прикрасою житла / Фото olx Цікаво Приховане підсвічування в інтер'єрі: названі популярні помилки Горизонтальні люстри з простими та чистими лініями та змінним світловим потоком стають популярнішими, ніж вертикальні. Форми та кольори. Кольорове скло – стильне рішення для інтер'єру квартир та будинків. Крім того, у тренду – скульптурні люстри – від абстрактних форм до повноцінних художніх образів. Люстри різноманітних, великих форм з білого матового скла – особлива новинка 2021. Вони не залишать байдужим нікого та стануть родзинкою інтер'єру. Чим більше світла у приміщенні – тим краще / Фото rehouz Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Люстри, світільники, LED (@platinum_sirius_shopping)