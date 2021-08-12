Як в Україні зноситимуть хрущовки: у Мінрегіоні розкрили деталі

Оновлення житлового фонду в Україні нарешті зрушиться з мертвої точки. Цьому сприятиме законопроєкт, розроблений Міністерством розвитку громад та територій України.

Документ містить низку нововведень, які стосуються реконструкції застарілого житла. Деталі розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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Які зміни передбачені

Питання реконструкції кварталів застарілого житла в Україні має зрушитись з мертвої точки. До сьогодні, серед основних перепон, що заважали реалізовувати програми з реконструкції застарілого житла в містах, була, зокрема, недосконалість механізму,

– зазначив Чернишов.

За його словами, завдяки новому документу вдасться розв'язати ці питання та розпочати процес оновлення житла в Україні.

Зокрема документ дозволить:

Запровадити алгоритм ухвалення рішення про реконструкцію житла;

реконструюватимуть не лише багатоквартирні будинки, але й об'єкти соціально-транспортної інфраструктури, які розташовані у застарілих кварталах;

удосконалити процедуру компенсації власникам застарілого житла;

передбачити різні варіанти відселення мешканців під час реконструкції;

розширити перелік джерел фінансування проєктів реконструкції.

Новий документ дозволить розпочати оновлення житлового фонду / Фото vgorode

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На якому етапі законопроєкт

За словами Олексія Чернишова, наразі законопроєкт доопрацьовується з урахуванням пропозицій прем'єр-міністра України.

Майбутній закон – це, в першу чергу, механізм покращення умов проживання для людей, що роками мешкали у застарілих будівлях. Нові будівельні норми передбачають зведення та реконструкцію житлових об'єктів з урахуванням сучасних вимог енергоефективності, безбар'єрності, створення необхідних інфраструктурних умов тощо, що надалі значно зменшить витрати на утримання житла,

– уточнив міністр.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська заявила, що питання застарілого житла є проблемним для всіх українських міст. Однак новий документ дозволить розпочати реконструкцію.