Головні помилки при виборі підлогового покриття: як їх уникнути

Опускаючи під час ремонту навіть одну незначну деталь, можна зіткнутися із тим, що простір має непропорційний чи застарілий вигляд. Що ж говорити про таку вагому частину інтер'єру, як підлога.

Немає різниці, чи йдеться про заміну підлоги, чи про капітальний ремонт у приміщенні, важливо врахувати основні помилки, яких найчастіше допускаються власники, бажаючи зекономити чи пришвидшити процес.

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Помилка 1. Відмовитися від оригінального дощатого покриття

Сіра підлога й справді вже кілька сезонів поспіль залишається одним із головних трендів дизайну. Утім, власникам житла із дерев'яною підлогою радять залишити оригінальний колір покриття та ні в якому разі не здирати дошки.

Дизайнери наголошують, що дерево – це екологічно чисте та дороге покриття, що має ідеальний зовнішній вигляд у будь-якому інтер'єру. До того ж воно володіє хорошими теплоізоляційними характеристиками.



Скандинавська вітальня з підлогою з темного дерева / Фото Future

Зараз є попит на сірі підлоги. Однак іноді я зустрічаю людей, які розбирають історичні підлоги чи використовують комбінації фарб, щоб досягти сірого кольору. Зрештою це має неприродний вигляд,

– зауважує дизайнерка Анастасія Гаррісон.

Вона наголошує, що при ремонті дерев'яну підлогу краще зашліфувати та покрити лаком. Однак якщо ви налаштовані поекспериментувати з сірим кольором, краще обирати готовий ламінат, аби не пошкодити цінне покриття у будинку.

Помилка 2. Обирати покриття, не враховуючи функцію приміщення

За словами Анастасії Гаррісон, багато клієнтів укладають делікатні покриття у місцях з високою прохідністю. В результаті матеріал втрачає колір та швидко зношується. Тому перш за все варто оцінити функцію приміщення.



Використовуйте зносостійку плитку у передпокої / Фото Alexander James

Помилка 3. Вважати, що колір – неважливий

Колір підлоги нерідко вказує на її призначення, зазначає дизайнер інтер'єрів Аарон Лебовскі.

Підлога у спальні з монохромним інтер'єром / Фото Simon Bevan, Claudia Bryant

Дизайнер радить передбачити, скільки людей матиме доступ у ту, чи іншу зону вашого помешкання та у якому взутті вони туди заходитимуть. На його думку, темніші варіанти із візерунками доречні у передпокої та кухні, адже вони здатні замаскувати бруд. Світле покриття підійде для спальні, а у вітальні воно може стати причиною частих прибирань.

Помилка 4. Ігнорувати інші особливості житла

Підлога повинна не тільки доповнювати кімнату, але й пов'язувати простір. Тому важливо не забувати, як вона поєднуватиметься з загальною стилістикою будинку.

Сучасна підлога у передпокої / Фото Future

Помилка 5. Не врахувати плани на наступні сезони



Хол із підлогою, що враховує інтер'єр / Фото Polly Wreford, Sally Denning

При виборі підлоги більшість людей опираються на нинішній ремонт у будинку, проте варто зважити, що через кілька років колір стін або меблів зміниться, а покриття вибиватиметься із загальної композиції. Тому найкраще обирати універсальні рішення, які будуть актуальними й у майбутніх сезонах.